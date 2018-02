Febbraio continua a essere contraddistinto dall'assenza dell'alta pressione delle Azzorre che stazionando in pieno Atlantico permette l'arrivo di correnti instabili dai settori settentrionali del continente. Anche questo fine settimana sarà caratterizzato da instabilità su parte del Paese, e la situazione secondo gli esperti meteo non cambierà nel corso della prossima settimana. Oggi, venerdì 9 febbraio, previsto cielo sempre molto nuvoloso o coperto al Nord, con precipitazioni sparse in alta Toscana e tempo lievemente instabile anche in Sardegna. In serata è atteso un graduale peggioramento al Sud, in particolare sulla Sicilia e Calabria. Il secondo fine settimana del mese di febbraio vedrà una bassa pressione africana interessare le regioni più meridionali, con possibilità di piogge anche localmente intense mentre al Centro-Nord le piogge saranno scarse.

Il meteo del weekend – In particolare domani, sabato 10 febbraio, al Nord è previsto cielo parzialmente nuvoloso o localmente coperto. Rare precipitazioni, se non qualcuna sparsa al Nord-Ovest. Al Centro instabile e possibile qualche piovasco ancora su Sardegna, alta Toscana e più raro sulle Marche. Poco o parzialmente nuvoloso sul resto delle regioni, salvo locali e temporanee coperture. Al Sud infine al mattino avremo tempo instabile con nubi e precipitazioni su Sicilia centro-orientale, Calabria e Puglia centro-meridionale. Cielo coperto anche in Basilicata e nel Salernitano mentre altrove dovrebbe essere più soleggiato. Nel pomeriggio di sabato precipitazioni interesseranno anche la Calabria ionica, Puglia centro-meridionale e Sicilia tirrenica. Domenica 11 febbraio le piogge saranno più probabili in Sicilia, su Palermitano e Messinese tirrenici, e in Puglia nel Leccese, mentre altrove il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso. Per quanto riguarda le temperature, è attesa una diminuzione dei valori massimi al Sud.