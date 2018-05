Italia ostaggio del maltempo anche oggi e nel primo weekend del mese di maggio. Il vortice ciclonico che si è formato sulla penisola continuerà a far sentire i suoi effetti su molte zone del Paese. In particolare oggi, venerdì 4 maggio, tutte le regioni italiane saranno coinvolte dall'azione vorticosa: mentre al Nord prevarranno le piogge ai temporali, al Centro-Sud e sulla Sardegna saranno le manifestazioni temporalesche, semmai intervallate da sprazzi soleggiati, a farla da padrone. Secondo gli esperti del sito ilmeteo.it, l'attenuazione dei fenomeni in serata non deve trarre in inganno, in quanto l'instabilità si farà nuovamente vedere nel weekend. Nei dettagli, oggi saranno possibili temporali su veronese, vicentino, padovano, veneziano, in serata verso le province di Gorizia e Trieste. Diffusamente instabile anche sull'Emilia, con rischio temporalesco a Bologna, le Marche, l'Abruzzo e il Molise, sul Lazio fino a Roma, così come la Campania e le province di Taranto, Trapani, Salerno, Olbia. Non c’è tregua neppure per la Sardegna, ancora ostaggio di piogge intense e venti con raffiche fino a 100 km/h.

Il tempo sabato e domenica – Sabato 5 maggio il tempo si manterrà decisamente instabile su gran parte dell’Italia. In particolare si prevede tempo decisamente instabile al Centro-Nord e perturbato sulla Sardegna, dove domani pioverà ancora per tutto il giorno. Precipitazioni sparse interesseranno il Molise, la Marche, l'Abruzzo e la Romagna. Sul resto del Nord il sole sarà più presente sui settori costieri liguri, sulle coste emiliano-romagnole, sull'Emilia occidentale, il pavese, il Piemonte centrale, la Liguria e il Friuli Venezia Giulia. Al Sud il tempo andrà meglio con prevalenza di sole, salvo qualche isolato temporale pomeridiano lungo l'Appennino e sulla Sicilia interna. Nel pomeriggio i temporali si faranno più frequenti su Toscana, settori interni della Campania, Basilicata e rilievi calabresi; instabilità anche sul Lazio. Anche domenica sarà una giornata instabile, ma il ciclone ormai sarà al largo del mar di Sardegna e sull'isola il tempo migliorerà con rovesci solo nel pomeriggio. Sul resto d'Italia nel pomeriggio i rovesci con possibili attività temporalesche potranno colpire gran parte delle regioni. L'unica regione che secondo gli esperti del sito ilmeteo.it vedrà il sole per tutto il giorno sarà la Sicilia.