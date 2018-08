Non sarà un weekend ideale per chi vuole trascorrere qualche ora in spiaggia o passeggiando in montagna. La Protezione Civile ha infatti diramato – d'intesa con le regioni coinvolte – un'allerta gialla per condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo potrebbero causare delle criticità idrogeologiche e idrauliche anche rilevanti. La comunicazione degli esperti rivela che precipitazioni da sparse a diffuse, prevalentemente a carattere di rovescio o temporale, anche di forte intensità, potranno verificarsi su Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna, con apporti elevati e anche molto elevati, soprattutto sui settori nord-orientali. Si prevede, inoltre, il persistere di piogge, a prevalente carattere di rovescio o temporale, anche di elevata intensità, sulla Calabria. La Protezione Civile inoltre ha diramato un'allerta arancione per Friuli, Lombardia e Calabria.

Per la giornata di oggi, sabato 25 agosto, sono previsti rovesci e temporali sparsi al nord, le piogge bagneranno tutte le regioni e saranno più intense su Venezie e Lombardia Orientale. Al Centro-Sud e Isole giornata tra sole e nuvole: al mattino qualche scroscio di pioggia su Salento, Calabria e Messinese; nel pomeriggio rovesci e temporali isolati su Toscana, Umbria, Marche, Appennino Abruzzese e Molisano, Irpinia, Basilicata, Salento, Calabria e interno della Sicilia. Temperature massime in diminuzione al Nord, senza grandi variazioni altrove.

Domani, domenica 26 agosto, previste ampie schiarite al Nordovest, ma nuvole e temporali saranno ancora presenti al Nordest, con nevicate sulle zone alpine al di sopra di 1800 metri. Nubi in aumento sulle regioni centrali, con rovesci e temporali sparsi che bagneranno soprattutto Toscana, Umbria e Marche. Alternanza tra sole e momenti nuvolosi al Sud e Isole, con isolati rovesci pomeridiani su Campania, Calabria Tirrenica e interno della Sicilia.