Il primo weekend di questo mese di Febbraio sarà a due facce: un sabato decisamente molto instabile, con pioggia e vento; una Domenica più serena e soleggiata. E così, dopo un fase prettamente stabile e mite sul bacino del Mediterraneo dovuta ad un esteso campo anticiclonico, il tempo sul Belpaese torna a peggiorare. Il cambiamento è causato da una prima intrusione di aria fredda nordatlantica tra Spagna e Francia e un secondo affondo, domenica, tra Spagna e Marocco. Nel frattempo aria fredda di estrazione continentale si muoverà verso la Scandinavia e Europa centrale.

Previsioni sabato 3 febbraio – Mattina con perturbazioni tra il Centro Italia e il Nord Est con piogge e rovesci diffusi specie in Emilia Romagna e su tutto il versante tirrenico tra la Toscana e la Campania. L'aria fredda che nel contempo sarà richiamata dal vortice favorirà nevicate a bassa quota in Appennino, fin sopra i 2/300 metri in Toscana, 600/900 metri sul resto dei rilievi centro-meridionali, a 500 metri in Sardegna. Temporali anche sulle Isole e lungo le coste tirreniche, mentre sarà in prevalenza asciutto e con parziali schiarite sul basso versante adriatico, su quello ionico e al Nord Ovest. In serata tendenza a generale miglioramento ovunque.

Previsioni domenica 4 febbraio – Con l’esaurirsi dell’azione del vortice depressionario, la Penisola rimarrà comunque soggetta a una zona di pressioni medio-basse. Mattinata più soleggiata su gran parte delle regioni, salvo isolati piovaschi al Sud. Dal pomeriggio si coprirà nuovamente al Nord e regioni tirreniche con qualche pioggia. Nevicate dai 500 e 800 metri. Non si esclude anche qualche fenomeno, seppur a carattere irregolare, che potrebbe ripresentarsi nella seconda parte della giornata dapprima sulle regioni tirreniche e poi anche al Nord Est, con neve anche a quote basse.