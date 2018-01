Saranno condizioni meteo altamente instabili quelle che attendono gli italiani nelle prossime ore. Un vortice ciclonico che imperversa nel Mediterraneo, infatti, interesserà molte regioni della Penisola facendosi sentire soprattutto al Centrosud e sulle Isole maggiori. Tra le giornate di giovedì e venerdì quindi sono attesi piogge e acquazzoni che colpiranno prima la Sardegna e le regioni centrali tirreniche per poi spostarsi verso il sud e la Sicilia. Il centro di bassa pressione dal mar Ligure occidentale infatti si è portato sul Tirreno centrale e nelle prossime ore si sposterà lentamente verso lo Ionio. Le piogge oggi quindi bagneranno in particolare le regioni tirreniche e le Isole, mentre domani si concentreranno più al Sud e sul medio versante adriatico.

Per la giornata di giovedì quindi avremo tempo sereno o poco nuvoloso su Alpi e Prealpi mentre sarà nuvoloso sul resto d’Italia con le prime piogge sparse al mattino su Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, alta Campania e ovest della Sardegna. Dal pomeriggio i fenomeni si intensificheranno al centro sud anche con rovesci temporaleschi che dalla sera interesseranno pure Sicilia e coste tirreniche calabresi. La perturbazione porterà anche aria fredda e di conseguenza le temperature caleranno, portandosi dappertutto su valori normali per il periodo.

Per venerdì invece avremo prevalenza di bel tempo al Nordovest con nuvole sparse altrove, anche se non mancheranno schiarite al Nordest e sul medio versante tirrenico. Nel corso della giornata infatti il maltempo si concentrerà al Sud con schiarite via via più ampie tra Toscana e Lazio. Le precipitazioni più intense sono attese sulle regioni ioniche ma le piogge interesseranno anche Abruzzo, Molise, regioni meridionali e Sardegna. Le temperature saranno in ulteriore calo portando a nevicate sulle zone appenniniche e sui rilievi della Sicilia oltre i mille metri.