Temporali al rush finale. La primavera tanto attesa sta finalmente per arrivare sulla penisola. Con la giornata di oggi, mercoledì 18 aprile, si chiuderà la fase diffusamente temporalesca che ha caratterizzato il Centro-Sud in questi ultimi due giorni. I fenomeni sono stati localmente violenti con allagamenti in Puglia, ma ora i temporali – spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it – acquisteranno nuova potenza e potrebbero essere accompagnati anche da grandinate e dove le condizioni lo consentiranno, anche da trombe d'aria. Dal pomeriggio di mercoledì tutto l'Appennino vedrà lo sviluppo di temporali che localmente potrebbero raggiungere anche le coste tirreniche del Lazio e della Calabria. I meteorologi invitano a fare attenzione anche alla Sicilia, che sarà la regione maggiormente colpita dal maltempo di queste ore, anche con possibili nubifragi tra palermitano, agrigentino e nisseno. Non sono escluse neppure le grandinate favorite da aria più fredda in quota che favorirà la formazione di chicchi di ghiaccio.

Sull'Italia sta per arrivare il caldo di Apollo – A partire da domani, però, tutto dovrebbe cambiare: l’anticiclone Apollo che ormai ha conquistato tutte le regioni settentrionali raggiungerà anche il Sud per cui i fenomeni temporaleschi risulteranno sempre meno frequenti, più isolati e relegati alle due isole maggiori. Secondo le previsioni degli esperti meteo, il cuore caldo dell’anticiclone pulserà maggiormente al Nord, dove si raggiungeranno temperature più alte rispetto al resto della penisola e si potrebbero toccare i 30 gradi segnatamente in valli strette come quelle dell’Adige di Trento e Bolzano. I dati del Centro Europeo Ecmwf fanno pensare che la presenza di Apollo sarà abbastanza duratura, tanto da proteggere l'Italia almeno fino alla festività del 25 Aprile, prospettando il weekend del 21-22 Aprile ampiamente soleggiato, e il giorno della Festa della Liberazione d'Italia con bel tempo e clima gradevole.