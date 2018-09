Con la giornata di domenica gli italiani diranno definitivamente addio all'insolito caldo estivo che ha caratterizzato il mese di settembre. Il giorno dell'equinozio d'autunno, infatti, coinciderà con una graduale ma inesorabile erosione del campo di alta pressione che da tanti giorni ormai è protagonista sul nostro Paese e che col passare delle ore lascerà sempre più spazio a un fronte freddo in movimento da nord-ovest verso sud-est. Con l'inizio della settima prossima, infatti, la nuova perturbazione si insedierà su quasi tutto il Paese portando una ondata di aria fredda che farà scendere in picchiata le temperature su quasi tutte le regioni con cali localmente anche oltre i dieci gradi centigradi.

Per la giornata di denomina dunque l'anticiclone africano resisterà ancora sull'Italia lasciando sole e caldo a farla da protagonisti sul nostro Paese a parte qualche annuvolamento al mattino al Nord ma comunque senza precipitazioni di rilievo. Anche le temperature si manterranno ancora su valori piuttosto elevati, con punte ancora oltre i trenta gradi in alcuni centri. Già dalla serata però il tempo peggiorerà sulla fascia alpina settentrionale per l’avvicinamento della perturbazione dall’Europa centrale che con la sua aria fredda porrà fine a un lungo periodo dominato dal caldo estivo.

Per lunedì le previsioni meteo indicano cielo nuvoloso sul versante tirrenico, sulle regioni centrali e in Emilia Romagna con qualche pioggia attesa su Romagna, Umbria e Marche e piovaschi isolati su Toscana Campania, Abruzzo, Molise e basso Lazio. Saranno e prime fasi della perturbazione che, pur non essendo particolarmente attiva in termini di pioggia, porterà venti freddi e intensi e un conseguente brusco calo delle temperature, in particolare al Nord, lungo l’Appennino e sul versante adriatico.