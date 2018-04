Come aveva annunciato i meteorologi, quella di Pasqua e Pasquetta purtroppo è stata solo una breve pausa dal maltempo con un piccolo assaggio di primavera. Già dalle prossime ore, infatti, una nuova perturbazione atlantica porterà a un peggioramento del tempo sull'Italia con conseguenti piogge anche a carattere temporalesco che interesseranno in particolare gran parte del Centro-Nord e anche un altro carico di neve sulle Alpi a quote medio-alte. Il Sud in effetti nei primi giorni della settimana non sarà coinvolto dal fenomeno e solo nella giornata di giovedì ci sarà una intensificazione delle nubi che potrebbero portare a locali piovaschi.

Per la giornata di martedì quindi avremo una tendenza a peggioramento sin dal mattino sul Nord Ovest dove i venti spingeranno le nuvole portano le prime deboli precipitazioni tempo su Piemonte, Liguria e Lombardia. La situazione meteorologica si aggraverà nel corso delle ore, raggiungendo anche il Nordest e la Toscana dalla tarda serata portano anche qui le prime piogge. Come spiega il sito Ilmeteo.it, le precipitazioni risulteranno localmente abbondanti, come in Liguria, sui settori prealpini, alpini e sulla Toscana settentrionale e non mancheranno temporali con locali grandinate. Sulle Alpi invece la neve farà la sua comparsa a attorno quota 1500-1700 metri. Nel resto del Centro-Sud invece tempo parzialmente soleggiato, con possibile cielo coperto solo localmente dal pomeriggio.

Per mercoledì la perturbazione interesserà gran parte del nord portano a precipitazioni però anche al Centro con temporali su Liguria, Toscana, Lombardia, Piemonte e, in tarda serata, anche sul Nordest. Le Precipitazioni saranno intermittenti e sparse più frequenti e localmente intense nella seconda parte del giorno. Allerte meteo per possibili nubifragi da segnalare sulla Liguria e sull'alta Toscana. Al Sud e nelle Isole invece il cielo sarà nuvoloso ma senza fenomeni di rilievo. Le temperature rimarranno miti con punte oltre 20 gradi al Sud e nelle Isole. Da Giovedì 5 Aprile infine i rovesci e i temporali si porteranno verso le regioni adriatiche centrali e l'Umbria e si attarderanno ancora sul Triveneto e sull'Emilia Romagna, mentre al Nordovest e sulle regioni tirreniche il tempo andrà progressivamente migliorando.