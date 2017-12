La perturbazione responsabile del maltempo che nei giorni scorsi ha colpito soprattutto le regioni settentrionali, dove ha provocato non pochi danni, a partire da oggi lascerà il Nord spostandosi verso il Centro e il Sud. Nella seconda parte della settimana giungeranno velocemente da ovest altri sistemi perturbati, che dovrebbero risultare più attivi sulle estreme regioni di Nord-Est e sul lato centrale tirrenico della penisola, per poi interessare maggiormente le regioni meridionali nel corso del weekend. Nei dettagli per oggi, mercoledì 13 dicembre, dalle regioni centrali le piogge si porteranno velocemente verso Campania, Basilicata, Puglia e Calabria tirrenica. Tornerà invece il sole in Toscana, Sardegna, e nel Nord-Ovest. Previsto cielo invece ancora coperto al Nord-Est, ma sostanzialmente asciutto. Le schiarite favoriranno la formazione di nebbie sul centro ovest della val padana.

Tanta pioggia in arrivo nel Lazio – Secondo gli esperti del sito ilmeteo.it, sarà il Lazio la regione probabilmente maggiormente colpita dal maltempo in queste ore, una situazione che non muterà almeno fino a venerdì. Le zone più colpite sono i settori centrali e il reatino e se oggi è possibile una pausa piuttosto asciutta, da domani pomeriggio e sera il tempo peggiorerà ulteriormente con piogge che diventeranno via via più intense e forti, soprattutto su frusinate, latinense dove sono attesi anche nubifragi nella giornata di venerdì 15 dicembre. Oltre al Lazio, domani previste ancora piogge sparse al mattino nel nord ovest della Toscana e nelle zone interne dell’Abruzzo. La sera attese altre piogge isolate anche in Campania.

Temperature nella media del periodo – Per quanto riguarda le temperature, nei prossimi giorni oscilleranno attorno ai valori medi del periodo, in attesa di un probabile calo a partire da domenica.