La tregua dal maltempo è durata ben poco. Il mese di maggio più freddo degli ultimi decenni infatti sembra voler confermare la tendenza degli ultimi giorni, visto che è in arrivo nelle regioni settentrionali e in alcune centrali una nuova perturbazione che tuttavia sarà accompagnata da correnti meridionali relativamente miti che, soprattutto al Sud e sulle Isole Maggiori, favoriranno un sensibile aumento delle temperature. Domani la perturbazione scivolerà sul Centro Italia dove quindi si sposteranno con maggior decisione le precipitazioni, mentre un parziale miglioramento è atteso al Nord, salvo una residua instabilità nel Nordest. Venerdì si preannuncia una giornata di bel tempo in tutto il paese, ma nel weekend l’ennesima perturbazione atlantica potrebbe raggiungere l'Italia.

Per quanto riguarda la giornata di oggi, mercoledì 8 maggio, il cielo sarà coperto al centro nord con piogge già dal mattino nel settore nord-occidentale poi in estensione, tra pomeriggio e sera, a tutto il Nordest, Toscana, Umbria e Marche; nevicherà sulle zone alpine al di sopra di 1.700-1.800 metri. Temperature massime in flessione al Nord; in aumento invece al Sud e, soprattutto, nelle Isole Maggiori, dove sono attese punte di 24-25 gradi grazie alla presenza dei venti di Scirocco.

Come spiega Meteo.it nella giornata di domani, giovedì 9 maggio, le nubi copriranno gran parte dell’Italia. In mattinata piogge sparse al Nordest, Toscana, Umbria e Marche, con nevicate sulle zone alpine al di sopra di 1600-1700 metri. Nel pomeriggio precipitazioni sparse su Marche, Umbria, Toscana, zone interne del Lazio, Appennino Abruzzese e Molisano; a carattere isolato qualche scroscio di pioggia residuo anche su Trentino, Alto Adige, Alto Veneto, Friuli e Venezia Giulia.