Dopo l'ondata di maltempo che ha colpito la Penisola con piogge e temporali anche intensi, in queste ore il sole torna finalmente a splendere sull'Italia portando ad un nuovo aumento delle temperature che ritorneranno finalmente su valori tipici di fine estate. Il vortice di bassa pressione responsabile dell'intenso maltempo, che ha colpito soprattutto il centro nord, infatti sta gradualmente abbandonando il Paese in direzione est, lasciando spazi alla ripresa dell'alta pressione che per alcuni giorni farà ritornare l'estate sull'Italia. Ci sarà dunque un generale miglioramento meteo con tempo più stabile e caldo. Si tratterà però purtroppo solo di una breve parentesi visto che dopo metà settimana l'arrivo della prima perturbazione di settembre porterà ad una nuova fase di marcata instabilità atmosferica a partire dal nord e in estensione al centro.

Per la giornata di martedì quindi le previsioni meteo indicano tempo generalmente soleggiato sull'Italia, salvo per qualche isolato piovasco sull'arco alpino e sui settori adriatici centro-meridionali. Non mancherà però a livello locale una variabilità fatta di alternanza di ampie schiarite e di annuvolamenti che nel pomeriggio potrebebro dare vita a brevi rovesci o temporali attorno ai rilievi tra Veneto e Friuli, attorno all'Appennino centro-settentrionale e nelle zone interne tra Toscana e Umbria. Anche le temperature saranno in rialzo, con picchi oltre i 30 su Calabria e isole maggiori.

Tempo ampiamente soleggiato e caldo sono attesi anche nella giornata di Mercoledì 5 settembre, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio nazionale. Solo nel pomeriggio temporanei annuvolamenti potrebbero portare a brevi piovaschi sui monti del Triveneto, tempo asciutto altrove. Le temperature saranno in ulteriore aumento e raggiungeranno diffusamente i 29-30 gradi mentre in Sicilia e Sardegna si sfioreranno i 34-35 gradi.