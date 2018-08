L’estate si sta avviando verso la sua inesorabile conclusione, ma per i nostalgici della bella stagione c’è una bella notizia: tra oggi e domani il campo d'alta pressione sarà protagonista di questa fase di fine agosto, garantendo in tutta Italia il ritorno di un tempo tipicamente estivo. Data la staticità dell'atmosfera l'accumulo di umidità nei bassi strati contribuirebbe a condizioni di clima quasi afoso e le temperature si porteranno a valori normali del periodo. Da Nord a Sud avremo infatti valori diurni per lo più compresi tra 28 e 32 gradi. Tuttavia qualche infiltrazione di aria fresca verso l'Arco Alpino da metà settimana, dovrebbe aprire le porte a un ritorno di instabilità temporalesca che andrebbe a coinvolgere dapprima i settori montani e poi le pianure nel Settentrione. E probabilmente piogge e nuvole si estenderanno tra venerdì e sabato al Centro e successivamente domenica anche al Sud.

Previsioni meteo per oggi martedì 28 agosto – Sole diffuso in tutta Italia con un cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso; qualche annuvolamento soltanto su Calabria e Sicilia. Temperature ovunque in rialzo sia nei valori mattutini che in quelli pomeridiani quando la colonnina di mercurio oscillerà per lo più tra 27 e 31 gradi. Venti settentrionali ancora moderati su medio-basso Adriatico, Puglia e Ionio. I mari del Sud e intorno alla Sicilia restano in prevalenza mossi.

Previsioni meteo per mercoledì 29 agosto – Ancora sole, ma con un cielo a tratti leggermente velato al Centro-Nord e in Sardegna per il passaggio di un po’ di nubi alte e sottili; qualche annuvolamento anche tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Nuvole un po’ più consistenti dal pomeriggio sulle Alpi centro-occidentali con la possibilità di qualche breve rovescio sui rilievi di Piemonte e in Valle d’Aosta. Si attenua ulteriormente la ventilazione al Sud con residui rinforzi da nord solo tra Canale d’Otranto e Ionio.