Dopo settimane di caldo estivo con un lungo assaggio della bella stagione, in questi giorni il maltempo si impadronirà nuovamente di gran parte dell'Italia, portando di nuovo piogge e nubifragi in diversi settori con fenomeni anche molto intensi tanto da far scattare l'allerta per rischio idrogeologico su diverse regioni del Paese. Le previsioni meteo infatti indicano che il vortice di bassa pressione, che insiste sulla Penisola tra la Sicilia occidentale e il basso mar Tirreno, porterà nelle prossime ore a una intensificazione dei fenomeni temporaleschi accompagnati con venti anche forti che daranno vita a eventi di burrasca. La situazione più critica in Sardegna dove la Protezione Civile ha emesso un'allerta rossa per diversi settori dell'isola, mentre è allerta arancione sul resto dell'Isola, in Abruzzo, Calabria e Sicilia. Anche le temperature subiranno un deciso calo, sopratutto al Centrosud, portando in alcune aree a valori sotto la media stagionale.

Nel dettaglio, per la giornata di giovedì dunque si prevede maltempo diffuso con piogge localmente intense e anche sottoforma di temporali sin dalle prime ore del mattino. Le zone più colpite dai nubifragi saranno le regioni centrali adriatiche, il Lazio, la Campania, la Calabria e le Isole maggiori ma nel corso della giornata il carico di piogge e temporali, alimentati da venti nordorientali, raggiungeranno anche l'Emilia Romagna per poi arrivare sul Veneto e le altre regioni del Nord ovest.

La stessa situazione meteorologica è attesa anche per la giornata di venerdì visto che il ciclone mediterraneo continuerà a insistere sulla Penisola portando un’altra giornata di tempo perturbato in gran parte del Paese. Piogge e temporali saranno diffusi in molte regioni anche se avranno carattere intermittente e saranno meno probabili all’estremo Sud e sul versante ionico. La situazione dovrebbe migliorare solo nel corso della serata quando, soprattutto a causa dei venti meno intensi, si sarà una generale attenuazione dei fenomeni di rovescio che risulteranno meno diffusi. Temperature ancora in calo in alcuni regioni del Nord, stabili altrove.