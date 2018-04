Il flusso perturbato oceanico che non accenna ad attenuarsi ormai da settimane sta contribuendo al passaggio di una serie di perturbazioni atlantico-mediterranee sull’Italia. Già da questa mattina sono attesi peggioramenti a Nord, in Toscana, Sardegna e, a fine giornata, anche in Sicilia. Ma non è tutto. Una successiva perturbazione, la numero 4 di aprile, domani raggiungerà gradualmente il Settentrione a iniziare dal Nord-Ovest. Questa perturbazione insisterà nelle regioni settentrionali anche giovedì quando verrà anche coinvolto parte del Centro-Sud. Tra mercoledì e giovedì al Nord sono quindi attese piogge abbondanti e localmente di forte intensità. Se al Nord, specie al Nord-Ovest, le temperature nei prossimi giorni faranno registrare valori anche al di sotto delle medie stagionali, al Sud e in Sicilia si registreranno temperature sopra la media con punte anche di 22-23 gradi.

Allerta meteo – Per la giornata di oggi la Protezione Civile ha emesso Allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico in Umbria (Nera – Corno, Chiascio – Topino). Resta ancora valida l'allerta gialla in Veneto (Alto Piave): come specifica il bollettino della Protezione Civile, la criticità geologica nella zona Vene-A è limitata al comune di Perarolo di Cadore (BL), dove permane la situazione di criticità legata alla frana della Busa del Cristo.

Previsioni meteo per mercoledì. Domani cielo coperto con piogge diffuse, anche intense, soprattutto al Nord-Ovest fino alla Lombardia e all'Emilia più occidentale. Al Nord-Est, in Toscana e in Sardegna piogge più deboli, isolate e intermittenti, in estensione tra sera e notte al resto del Centro. Nevicate abbondanti sulle Alpi centro-occidentali, sopra i 1000-1400 metri. Al Sud e in Sicilia nubi variabili che lasceranno spazio anche alle schiarite. Temperature in aumento su regioni tirreniche e Isole. Venti deboli o moderati meridionali.