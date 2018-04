Dopo la violenta perturbazione di inizio aprile che ha interessato soprattutto il centro nord, portando però qualche pioggia anche al sud, l'Italia sarà di nuovo baciata dal sole nelle prossime ore, preludio ad un weekend decisamente primaverile quasi ovunque. Quelle di giovedì dunque saranno le ultime ore di nuvolosità diffusa sulla Penisola, poi da venerdì il cielo sarà via via più limpido lasciando spazio al sole e a temperature decisamente primaverili. Come spiegano i meteorologi di IlMeteo.it, è tutto merito dall'alta pressione che insisterà sull'Itala per due o tre giorni allontanando la precedente perturbazione. Per la giornata di oggi quindi avremo tempo instabile su molte regioni proprio per il passaggio d’aria che potrà favorire anche lo sviluppo di qualche locale temporale, soprattutto su Triveneto, nord della Toscana e regioni adriatiche del Centrosud. Le schiarite si alterneranno a numerosi annuvolamenti per tutto il giorno fino alla serata quando l’instabilità si attenua ovunque.

Per venerdì invece avremo tempo soleggiato sin dal mattino su gran parte del Paese, a parte banchi di nebbia in rapida dissoluzione nelle primissime ore. Nella seconda parte della giornata infatti il cielo sarà sereno o poco nuvoloso quasi ovunque con temperature in rialzo e clima mite. La stessa situazione si confermerà anche tra Sabato 7 e Domenica 8 con l'alta pressione che la farà da padrone spazzando via le nubi dal cielo praticamente ovunque. Nel corso del weekend gli unici annuvolamenti sono previsti nel pomeriggio sulle Alpi occidentali con rovesci in occasionale estensione al Piemonte. Le temperature aumenteranno grazie al maggiore soleggiamento fino a toccare i 24 gradi al nord, mentre al sud si fermeranno a 20 gradi grazie ai venti. Situazione in evoluzione però già dalla serata di domenica quando un nuovo annuvolamento sulla Sardegna indicherà un peggioramento meteo che nelle ore successive porterà forti temporali o nubifragi prima sull'Isola e poi su Liguria e Piemonte.