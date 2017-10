Peggiora il tempo sulla penisola per l'arrivo di una perturbazione atlantica che porterà temporali e venti forti lungo tutto lo stivale, da Nord a Sud. La Protezione civile ha diffuso un’allerta meteo che prevede, dalla mattinata di oggi, venti forti settentrionali, con raffiche di burrasca, su Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna. Dal primo pomeriggio, inoltre, sono previste precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale e venti forti settentrionali con raffiche di burrasca su Abruzzo, Molise e Puglia. Si parla di rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Valutata per oggi allerta “gialla” (il più basso di tre livelli) per rischio idrogeologico su Abruzzo, Marche e Molise, zone interne del Lazio, gran parte dell'Umbria, della Puglia settentrionale e su alcuni settori della Sicilia.

Le previsioni per il weekend – Queste nei dettagli le previsioni degli esperti del sito ilmeteo.it. Nel corso del pomeriggio di oggi, venerdì 6 ottobre, dal basso Veneto ed Emilia Romagna l'Italia sarà maggiormente esposta alle precipitazioni che dal Nord scenderanno anche verso il Centro e quindi il Sud. Fenomeni anche violenti sono attesi in tarda serata su Marche, Abruzzo, Molise e Gargano e delle piogge colpiranno anche Lazio e Campania. Domani, sabato 7 ottobre, è previsto tempo soleggiato al Nord, ma comunque ventoso. Ultime precipitazioni su Abruzzo, Puglia, Calabria e Sicilia tirreniche, Salernitano e Lucania ma ovunque migliora il tempo nel pomeriggio. Domenica 8 ottobre è invece previsto cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Per quanto riguarda le temperature, gli esperti meteo prevedono un calo termico a partire da domani e soprattutto nei valori notturni che misureranno cifre sotto i 9 gradi al Nord. Temperature massime in diminuzione di 4-5 gradi su gran parte delle regioni.