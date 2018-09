Quella che doveva essere una settimana dominata dal sole e dal caldo si sta rivelando un po' dinamica, nonostante le temperature risultino ancora ben sopra la media del periodo. E gli esperti meteo annunciano una nuova fase di maltempo su gran parte del Paese. Già quella di oggi, mercoledì 19 settembre, sarà una giornata instabile. Previsto ancora sole al Nord, mentre qualche temporale colpirà il Centro-Sud e soprattutto i rilievi appenninici. La formazione di un vortice ciclonico sul mar Tirreno sarà responsabile di una fase instabile su molte regioni italiane. Secondo il team del sito ilmeteo.it, nelle prossime ore il vortice posizionato tra la Sardegna e il mar Tirreno genererà intensi ammassi nuvolosi che si caricheranno di energia sopra il mare ancora caldo. Genereranno temporali molto forti con nubifragi proprio sull'isola, con particolare attenzione alla provincia di Olbia-Tempio e Nuoro, dove sono attese piogge anche molto abbondanti, con annesso rischio idrogeologico. Anche nel corso della serata e della notte in Sardegna i protagonisti saranno temporali, tuoni e fulmini.

Le zone più colpite dal maltempo – Nel dettaglio, le nubi che ruotano in senso antiorario attorno al centro del vortice hanno già coperto il cielo delle regioni centrali e meridionali dove dalla tarda mattinata e nel primo pomeriggio precipitazioni temporalesche raggiungeranno il Lazio fino alla Capitale, la Toscana soprattutto su Livorno, Grosseto e Siena, l'Umbria, le regioni adriatiche dalle Marche alla Puglia, i rilievi di Campania, Basilicata e Calabria e la Sicilia in particolare le province di Messina, Catania, Enna e Siracusa. Al Nord invece, come anticipato, l'alta pressione garantirà una giornata di sole ad eccezione per qualche pioggia sulle Alpi orientali. Nel prossimo weekend, però, il tempo dovrebbe migliorare ovunque.