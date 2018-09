Permane l’instabilità al Centro-Nord, dove nel pomeriggio sono previsti diversi temporali, a causa del centro depressionario che accompagna la terza perturbazione del mese settembre; ma la pioggia non farà abbassare le temperature: le massime previste saranno ben al di sopra della norma e diverse punte di 30 gradi, specie al Sud e sulle Isole. Nei giorni successivi, tra domani e venerdì, l’instabilità si sposterà sulle regioni meridionali, dove insisterà una debole circolazione depressionaria capace di stimolare la formazione di temporali pomeridiani, mentre in gran parte del Centro-Nord il tempo risulterà in prevalenza soleggiato; le temperature invece non subiranno grandi variazioni e proseguirà la fase di caldo anomalo.

Previsioni meteo per martedì 18 – Sole e nuvole per la gran parte della giornata su quasi lo Stivale. Improvvisi rovesci e temporali su molti settori del Nord, del Centro, in Sardegna e, più isolati, anche sull'Appennino Meridionale e la Sicilia. Temperature massime che si abbasseranno leggermente al Centro, fino a 31-32 gradi all'estremo Sud e nelle Isole. Venti in prevalenza deboli. Mari calmi o poco mossi.

Previsioni meteo per mercoledì 19 – Le previsioni sono quelle di un'altra giornata caratterizzata dall'alternanza tra sole e nuvolosità, proprio come oggi. Improvvisi nubifragi e temporali, specie al pomeriggio, su Alpi, zone interne del Centro, Appennino Meridionale, Sicilia, Sardegna e, a carattere più isolato, anche le coste di Abruzzo, Molise e Puglia. Temperature con poche variazioni, sempre oltre la norma, segno che l’estate non è ancora finita.