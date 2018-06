Instabilità al Centro-Nord con temporali che colpiranno le regioni a carattere sparso, raggiungendo anche la Sardegna settentrionale. Bel tempo al Sud, ma destinato a peggiorare a causa di un vortice di bassa pressione in lento avvicinamento dalla Francia. Questo il quadro meteorologico dei prossimi giorni in Italia. Come evidenziano gli esperti de Ilmeteo.it, il contrasto tra l'aria più calda già presente nei bassi strati dell'atmosfera e l'aria più fresca e umida in arrivo dall’Oceano Atlantico potrebbe scatenare nubifragi con grandine tutto il Nord senza eccezioni, nessuno escluso, e velocemente anche in Toscana, Umbria e Marche.

Previsioni meteo per martedì – Cielo sereno o poco nuvoloso al Sud e sulle Isole Maggiori. Alternanza tra sole e momenti nuvolosi nel resto d’Italia: rovesci e temporali soprattutto nel corso del pomeriggio su regioni settentrionali e zone interne del Centro. Temperature in calo al Centro-Nord e sulla Sardegna, pressoché stazionarie e ancora piuttosto elevate al Sud. Venti tesi di libeccio sul Mar Ligure.

Previsioni meteo per mercoledì – Nuvolosità in aumento anche sulle regioni meridionali e in Sardegna. Nel corso del giorno rovesci e temporali sparsi su Alpi, Sardegna, zone interne del Centro e, a carattere più isolato, anche su Pianura Padana, Liguria, coste del Centro e Appennino Meridionale. Temperature in calo quasi ovunque, più marcato al Centro Sud. Rinforzo del Maestrale sul mare di Sardegna.