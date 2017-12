Il 2017 si chiude all'insegna del maltempo, con l’ultima perturbazione annuale che porta piogge e neve su gran parte delle regioni, con un abbassamento delle temperature e la persistenza di una ventilazione sostenuta. Tant’è che il Dipartimento della Protezione civile ha già emesso una nuova allerta meteo, che integra ed estende quelle dei giorni scorsi: l’avviso prevede per oggi giovedì 28 dicembre venti forti, con rinforzi di burrasca, dai quadranti settentrionali su Piemonte e Lombardia, venti di burrasca, con rinforzi fino a burrasca forte, dai quadranti occidentali sulla Sardegna, con mareggiate lungo le coste esposte.

Le previsioni per domani.

Dalla giornata di domani 29 dicembre sono attese nevicate con accumuli generalmente deboli, localmente moderati alle quote più alte: in particolare, la quota neve è prevista al di sopra dei 400-600 metri, sulle zone appenniniche dell’Emilia-Romagna e della Toscana; al di sopra dei 500-700 metri su Umbria e settori interni e appenninici di Lazio, Abruzzo e Molise; al di sopra dei 600-800 metri sui settori appenninici di Campania, Basilicata e Calabria centro-settentrionale. L’avviso prevede, inoltre, il persistere di venti forti o di burrasca, dai quadranti occidentali su Sicilia, Campania, Calabria, Basilicata e Puglia, con mareggiate lungo le coste esposte.

Allerta meteo su molte regioni.

Sulla base dei fenomeni meteorologici previsti è stata valutata per la giornata di oggi allerta arancione nel Lazio, sull’Appennino di Rieti e sui bacini del Liri e dell’Aniene, in Abruzzo sulla Marsica, sul Bacino dell’Alto Sangro e su quello dell’Aterno e, infine, su gran parte del Molise. L’allerta sarà gialla sui restanti settori di Lazio, Abruzzo e Molise, su gran parte del Friuli Venezia Giulia, sull’Alto Piave in Veneto, in parte della Toscana settentrionale e meridionale, sui versanti appenninici delle Marche, sull’Umbria, sulla Campania, sulla Calabria e su gran parte di Puglia e Basilicata.