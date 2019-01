Dopo la breve pausa dell'Epifania, l'Italia torna fare i conti con l'intenso freddo che ha caratterizzato i primi giorni di gennaio con un nuova ondata di venti gelidi e neve anche a bassa quota. Tutta colpa di una irruzione di aria polare proveniente dal Nord Europa che, secondo le previsioni meteo, nelle prossime ore si abbatterà sulla Penisola a partire dal nord est. In realtà il nuovo nucleo di aria gelida avrà effetti meno marcati rispetto a quelli dei giorni passa ma rappresenterà comunque il preludio di una settimana caratterizzata da una nuova ondata di maltempo che colpirà in particolare il centro sud a causa di una circolazione ciclonica che porterà tempo decisamente invernale, con freddo, pioggia e neve.

Le previsioni meteo per oggi 7 gennaio indicano dunque un primo callo delle temperature, soprattutto su Nordovest e Centro-Sud, anche se con tempo generalmente ancora asciutto su gran parte del Paese. Cielo prevalentemente soleggiato o poco nuvoloso al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna mentre più nuvoloso altrove con possibili nevicata anche a basse quote in Abruzzo, Molise, versante ionico della Calabria e Puglia. I forti venti settentrionali invece continueranno a spazzare il Centro-Sud.

Da Martedì 8 Gennaio invece lo scenario meteorologico sull'Italia peggiorerà ancora con il vero impatto del vortice gelido in discesa dal Nord Europa. Grazie a una nuvolosità diffusa e ventilazione in aumento in gran parte d’Italia, assisteremo a piogge e temporali intensi soprattutto sui settori tirrenici, in particolare su Lazio, Campania e Calabria, in espansione nel corso del giorno anche ad Umbria, Abruzzo e Molise. La neve cadrà copiosamente fino ai mille metri ma entro Giovedì 10 Gennaio le quote si abbasseranno progressivamente fino a portare i fiocchi a quote collinari.