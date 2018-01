Continua la fase di grande instabilità sul Belpaese, dopo la pioggia che ha interessato la quasi totalità delle Regioni nei giorni scorsi, sia pur intervallata da ampie schiarite. Nei prossimi giorni, infatti, l'ennesima perturbazione atlantica (la decima da inizio gennaio) porterà con se pioggia e vento, che colpiranno in particolare le Regioni centrali e del Mezzogiorno, ma anche il Piemonte e la Liguria. Parallelamente, l'abbassamento delle temperature determinerà precipitazioni a carattere nevoso sulle Alpi e sui rilievi appenninici.

Andando con ordine, al Nord oggi avremo cielo terso su Pianura Padana e Triveneto, bello anche sulla Liguria ma con forte vento e con un deciso peggioramento nelle ore serali; temperature in leggero calo rispetto alle medie stagionali. Al Centro schiarite sul versante tirrenico, instabilità su quello adriatico, ma in peggioramento nelle ore serali; temperature stabili, vento da moderato a forte sulle aree costiere. Al Sud e sulla Sicilia pioggia diffusa e condizioni di grande instabilità, in particolare nelle aree interne; temperature in calo, vento molto forte soprattutto sul versante tirrenico.

Lunedì assisteremo, come detto, a un deciso abbassamento delle temperature, con un peggioramento al Nord e un leggero miglioramento al Centro – Sud. Il passaggio della perturbazione atlantica determinerà comunque una decisa instabilità, con schiarite e brevi rovesci, con mare mosso e vento forte, in particolare sulle zone costiere.

Come detto, un vero e proprio miglioramento dovrebbe essere registrato a partire dal pomeriggio di mercoledì, ma la tregua durerà poco, considerando che per il prossimo week end è prevista una nuova perturbazione atlantica, che dovrebbe interessare in particolare le regioni settentrionali, con un nuovo, deciso, calo delle temperature.