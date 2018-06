Continua la settimana di forte instabilità sul Paese. In questi giorni la penisola si trova a fare i conti con un tempo a dir poco dinamico e a fare notizia nelle prossime ore saranno ancora gli eventi estremi, diventati ormai sempre più frequenti. Come spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it, l’aria più fresca in quota, a contatto con l’atmosfera particolarmente calda al suolo può dare luogo a violenti fenomeni temporaleschi con grandinate improvvise. Nella giornata di oggi, giovedì 14 giugno, le previsioni meteo ci dicono che i temporali più intensi andranno a interessare inizialmente l'Emilia-Romagna con eventi anche estremi tra Bologna e Ferrara, Ravenna, Cesena e Rimini. In seguito si porteranno verso le Marche, l’Abruzzo e il Molise, e altri dalla Campania investiranno il resto del Sud, fino alla Puglia, alla Calabria e infine la Sicilia. In serata le luci saranno puntate su tutto il litorale adriatico, sulla Puglia, sulla Campania, su Cagliari in Sardegna e Palermo e Messina in Sicilia. Domani, invece, saranno protagoniste le correnti più fredde che oltre ai temporali faranno calare le temperature massime al Sud e le minime al Nord con valori all’alba poco sopra i 10 gradi.

L'estate fatica a partire veramente – Per quanto riguarda il weekend, secondo gli ultimi aggiornamenti meteo la bassa pressione attiva sull'Italia durante l'ultima settimana dovrebbe allontanarsi verso la Grecia, ma la porta non si chiuderà alle infiltrazioni atlantiche. Insomma sarà ancora l'instabilità a prevalere. Per sabato 16 giugno dovremo aspettarci ancora qualche fenomeno temporalesco sui rilievi alpini e su quelli appenninici centro-meridionali. Andrà meglio sui restanti settori, dove sarà il sole ad avere la meglio. Simile il tempo anche domenica 17, con l'alta pressione che non riuscirà ancora a sfondare e a prendere possesso dell'Italia e con il tempo che risulterà sempre instabile soprattutto sulle Alpi e sugli Appennini del Centro e del Sud dove fioriranno i temporali che potranno estendersi fin verso le aree limitrofe. Sul resto dell'Italia sarà invece il sole a prevalere. Per quanto riguarda le temperature massime, dopo una settimana abbastanza fresca risulteranno in lieve aumento, pur senza avvicinarsi ai valori dello scorso weekend.