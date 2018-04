Tempo ancora instabile per qualche ora, poi finalmente dovrebbe arrivare la tanto attesa primavera. È quanto fanno sapere gli esperti meteo secondo cui in questa terza settimana del mese di aprile assisteremo a un graduale miglioramento del tempo dovuto all'espansione dell'anticiclone europeo chiamato “Apollo” verso l'Italia. L'alta pressione scenderà verso la penisola da oggi, martedì 17 aprile, a partire dalle regioni settentrionali verso quelle centrali e infine quelle meridionali. Il Centro-Sud sarà l’ultimo a essere conquistato dall’anticiclone per cui risentirà di una diffusa instabilità pomeridiana che si concretizzerà con dei temporali a volte accompagnati da locali grandinate. Temporali che potranno verificarsi fino a domani, da giovedì infatti l’alta pressione avrà raggiunto le regioni centrali relegando i temporali alle zone più meridionali, come la Calabria, la Sicilia e la Sardegna.

Sette-dieci giorni di caldo e sole – Con Apollo arriverà tanto sole e temperature quasi estive al Nord. A partire da venerdì un imponente campo anticiclonico conquisterà l'Italia per dieci giorni, interrompendosi il primo maggio. “Nel corso dei prossimi giorni – spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it – un campo anticiclonico che chiameremo Apollo come il Dio del Sole, posizionato su tutta l'Africa settentrionale, inizierà a muoversi verso l'Europa”. Una parte, “dal Marocco salirà verso la Penisola iberica e raggiungerà presto la Francia e la Germania, un altro lembo salirà dalla Libia verso la Grecia e la Penisola iberica congiungendosi con l'altra area anticiclonica”. Secondo gli esperti meteo questa azione isolerà sul mar Mediterraneo centro-meridionale una circolazione instabile, responsabile dei temporali pomeridiani sull'Italia centro-meridionale. Avremo un periodo di 7-10 giorni soleggiati e caldi, con valori termici che saliranno sopra la media mensile di 5-6 gradi. Poi per il primo maggio è atteso un peggioramento.