In vista della notte di capodanno quale sarà la situazione meteo del paese? Per i prossimi giorni non sono attesi sensibili cambiamenti e avremo quindi un clima poco freddo, scarsa ventilazione e assenza di pioggia e neve, condizioni che determineranno nelle grandi città un peggioramento significativo della qualità dell'aria. Le temperature dunque rimarranno al di sopra della norma, soprattutto in montagna e nelle aree soleggiate, dove il clima sarà tutt’altro che invernale. In questo quadro vi sarà un parziale cambiamento del tempo al Sud e sulle regioni centrali adriatiche nella giornata di lunedì 31, quando correnti fredde in scorrimento sui Balcani lambiranno l'Italia e porteranno un po’ di piogge su Abruzzo, Molise e meridione; le temperature proprio in corrispondenza del Capodanno potrebbero così subire un calo nelle regioni del sud.

Per la giornata odierna – spiega Meteo.it – nuvole al Nord, Toscana, Umbria, Marche e Sardegna, ma generalmente senza piogge e alternate a sprazzi di tempo sereno. Al mattino fitte nebbie su pianure del Nord, coste adriatiche e valli del Centro; nell'area centrale della Valpadana le nebbie insisteranno anche nel pomeriggio. Temperature massime senza grandi cambiamenti con valori fino a 15-16 °C al Sud e Isole.

Domani un po’ di nuvolosità irregolare nella zona nordoccidentale della Sardegna, lungo le coste adriatiche del Centrosud e tra Sicilia Tirrenica e bassa Calabria. Al Centrosud da segnalare anche qualche sottile velatura in transito. Al Nord cielo prevalentemente sereno ma con la presenza di fitte nebbie sulla Valle Padana e sulle coste dell’alto Adriatico fino al nord delle Marche, solo in parziale diradamento nelle ore centrali del giorno.