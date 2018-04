Bel tempo in tutta Italia a Pasquetta, ma l'anticiclone che ha portato il sole nel Belpaese durerà poco. Nonostante per la giornata di oggi sia previsto bel tempo praticamente ovunque, da Nord a Sud, già da domani il maltempo tornerà a colpire la penisola e l'alta pressione lascerà il posto a correnti atlantiche fredde che porteranno perturbazioni in tutta Italia. Tra martedì e giovedì si assisterà a peggioramenti dovuti proprio a questa perturbazione atlantica e si attendono piogge a Nord-Ovest già nel pomeriggio di martedì 3 aprile, che andranno a toccare in serata e nella giornata di mercoledì 4 aprile anche il Nord-Est.

Sono previsti intensi acquazzoni e temporali soprattutto nei settori prealpini e pedemontani del Nord, su Liguria e versanti tirrenici, in particolare nelle zone di La Spezia e nell'alta Toscana. Verso giovedì le precipitazioni potranno investire anche il Sud Italia e le regioni del Centro, mentre da ovest potrebbe rimontare un campo anticiclonico riportando una maggiore stabilità. In sostanza, per questa settimana post Pasqua si prevede maltempo e probabili piogge in gran parte del territorio e per qualche giorno l'Italia sarà attraversata da perturbazioni che provocheranno nubifragi, temporali e intensi acquazzoni soprattutto al Nord e molto probabilmente anche al Sud da giovedì in poi.