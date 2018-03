Le piogge interesseranno ancora per giorni le regioni italiane, ma finalmente il freddo comincerà ad abbandonare il nostro Paese. Ne sono convinti gli esperti meteo secondo cui le temperature inizieranno a salire gradualmente nelle prossime ore. In particolare, il team del sito ilmeteo.it avvisa che nel corso della settimana santa, quella che ci porterà alle festività di Pasqua e Pasquetta, le temperature saliranno progressivamente su tutte le regioni con valori tipici del periodo, quindi abbastanza piacevoli, grazie all’anticiclone Hannibal, che domenica sfiorerà la penisola.

Piogge al Nord – Gli ultimi giorni di marzo vedranno comunque protagoniste le piogge, soprattutto al Nord e “per colpa” del Libeccio. Come spiegano gli esperti meteo, “quando due masse d'aria di diversa temperatura si scontrano creano una situazione favorevole allo sviluppo di temporali anche localmente forti e con possibili grandinate”. Da giovedì 29 marzo e almeno fino a sabato le regioni del Nord, parte della Toscana e dell'Umbria saranno interessate da un afflusso intenso di correnti sudoccidentali, quindi di Libeccio, che in quota si mescoleranno con aria più mite. Questa situazione favorirà lo sviluppo di temporali su gran parte del Nord e anche sull'alta Toscana e sulla provincia di Perugia, localmente anche su quella di Pesaro-Urbino. I fenomeni potranno essere accompagnati anche da grandine, e comunque saranno seguiti da schiarite soleggiate.

Le prime indicazioni per Pasqua e Pasquetta – A fornirci le prime indicazioni su come sarà il tempo nel weekend di Pasqua è Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito ilmeteo.it. Il primo aprile, domenica di Pasqua, il tempo migliorerà con cielo poco nuvoloso, qualche piovasco potrà interessare l'alta Toscana, la Liguria di levante e il Friuli Venezia Giulia. Per lunedì, giorno di Pasquetta, è attesa una nuova perturbazione al Nord che potrebbe portare piogge e temporali a partire dal pomeriggio o la sera. Sempre soleggiato e caldo sul resto delle regioni.