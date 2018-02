Pioggia, aria fredda e anche neve a basse quote. Con la terza settimana di febbraio la penisola entrerà in una situazione meteo decisamente instabile, dovuta soprattutto all'arrivo di aria più fredda dai settori Nordorientali europei che favorirà la formazione di un vortice ciclonico. Entro la fine del mese potrà raggiungere la penisola anche il famigerato Burian, vento gelido siberiano: l’ingresso del Burian in Italia porta sempre condizioni di gelo su molte regioni, soprattutto quelle adriatiche e al Nord-est, più esposte a questo vento. La possibile interazione con l'Atlantico potrebbe poi favorire l'arrivo di perturbazioni che porterebbero nevicate diffuse fino in pianura su molte regioni.

Pioggia e neve sulla penisola – Nei dettagli, come spiegano gli esperti de ilmeteo.it, nel corso di questa settimana si formerà una bassa pressione che dal mar Ligure si sposterà verso il Tirreno, portando condizioni di diffusa instabilità su gran parte del Paese. La depressione sarà alimentata da aria fredda continentale. Tra oggi e domani sono attese precipitazioni sparse, localmente diffuse al Centro-Sud e in Emilia Romagna. Potrà nevicare sulle regioni centrali sopra i 5/700 metri, oltre i 1000 metri al Sud, a 200 metri in Emilia Romagna. Tra il 22 e il 23 febbraio assisteremo alla risalita del vortice verso l’Adriatico. Continuerà a piovere su gran parte delle regioni e nevicherà fino in pianura sull'Emilia Romagna e basso Piemonte, sopra i 200-300 metri sul resto del Nord, a quote via via superiori al Centro e al Sud.

Forte maltempo al Sud – Il tempo continuerà a peggiorare al Sud, dove si attende fonte maltempo con locali nubifragi dalla Sicilia verso la Calabria. Nel corso del prossimo weekend, invece, il tempo tenderà a migliorare almeno al Nord, eccetto sul Piemonte occidentale dove nevicherà fino in pianura, e gradualmente al Centro-Sud. Tempo ancora perturbato in Sardegna.