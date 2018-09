Una settimana di metà settembre con clima estivo. È a quanto assisteremo in questi giorni secondo gli esperti meteo, che promettono giornate di caldo anomalo su tutta la penisola. Secondo i meteorologi del team il meteo.it, dall’entroterra marocchino e tunisino si espanderà verso il Mediterraneo un promontorio di alta pressione ovvero un’estensione di quel maestoso anticiclone africano che notoriamente porta d’estate il caldo. Un ennesimo anticiclone che – spiegano ancora gli esperti meteo – ha esattamente le stesse caratteristiche di quel “traghettatore” Caronte che in più di una occasione ha dato il nome alle bolle africane roventi che ci hanno fatto visita nelle passate stagioni. A partire da oggi, lunedì 10 settembre, i termometri inizieranno a salire e almeno fino a giovedì avremo giornate molto calde da Nord a Sud. Città come Bologna, Firenze, Roma, Perugia vivranno tutte una settimana con 8 gradi sopra le medie; altre come Milano, Torino, Venezia, Napoli, Bari, Palermo e Cagliari raggiungeranno almeno 33 gradi.

Nuova perturbazione a partire da venerdì – Secondo gli esperti meteo l’anticiclone africano cederà comunque prima del previsto sotto la spinta delle perturbazioni atlantiche, alimentate da freschi venti di Ponente. Il primo campanello d'allarme lo avvertiremo già giovedì 13 settembre, con l'aumento della nuvolosità su tutto il Centro-Nord e con temporali che in serata dalle Alpi scenderanno verso le pianure del Piemonte e della Lombardia, a Torino come a Milano. Il crollo totale avverrà poi venerdì 14 settembre, quando una forte perturbazione si abbatterà con violenza sulle regioni settentrionali e sulla Toscana. Possibili fenomeni violenti sulla Liguria, sul Piemonte, sulla Lombardia e sulla Toscana dove si potranno formare anche delle super-celle, ovvero sistemi temporaleschi isolati ma violenti, capaci di scaricare al suolo decine e decine di litri d'acqua per metro quadro in pochi minuti. Nel corso della sera di venerdì precipitazioni dal Nord-Ovest si porteranno anche al Nord-Est, mentre dalla Toscana avanzeranno verso l'Umbria e scenderanno verso il Lazio raggiungendo anche la capitale. Sabato dal Centro la perturbazione si sposterà verso il Sud, segnatamente su Campania e Puglia con temporali e grandinate a Napoli, Foggia e Bari.