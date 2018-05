Inizia la settimana del ribaltone meteorologico. Come anticipato dagli esperti meteo nel giorni scorsi, almeno fino a mercoledì il vortice atlantico di origine islandese continuerà a condizionare il tempo in gran parte della penisola e anche nel resto della settimana la situazione resterà ancora molto variabile, con pochi spazi soleggiati soprattutto sulle regioni del Nord. Come spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it, si tratta di un vero e proprio “reset” della circolazione atmosferica, divenuta sempre più instabile proprio a partire dai primi mesi dell'anno, in seguito al forte riscaldamento stratosferico propagatosi anche alla troposfera. E quindi tra oggi e mercoledì buona parte del Paese verrà interessata da piogge, temporali e locali grandinate. Fa anche più freddo: in molti casi le temperature scenderanno al di sotto delle medie del periodo.

Previsioni meteo per la settimana – Domani, martedì 15 maggio, temporali più intensi potranno verificarsi sul Lazio, anche sulla provincia di Roma, e nella Capitale scenderà il termometro, con le massime che non supereranno i 15 gradi. Nel corso della giornata, i fenomeni temporaleschi potranno spingersi fino alla Campania, a Napoli, Avellino, Caserta, poi sul Gargano e sul Salento. Mercoledì il vortice atlantico tenderà a spostarsi verso i settori orientali, portandosi in direzione della Slovenia: frequenti occasioni perturbate si avranno ancora sul Lazio, parte della Campania e tra Abruzzo e Molise. In serata migliora ovunque tranne sul Veneto, dove saranno possibili fenomeni temporaleschi tra padovano, rodigino, veneziano e trevigiano. Giovedì avremo condizioni meteo piuttosto asciutte e soleggiate al Centro-Sud, ma sarà comunque possibile qualche isolato temporale pomeridiano lungo l'Appennino. Intanto le temperature aumenteranno di qualche grado soprattutto al Sud peninsulare. Al Nord invece proseguono i temporali. Venerdì ancora temporali diffusi sui settori alpini, prealpini, fin verso la Pianura Padana ed entro sera su Emilia-Romagna e medio versante adriatico. L'aria più fresca in quota determinerà anche un calo dei valori massimi: a Milano previsti 17 gradi, 15 ad Aosta e 18 a Trento e Bolzano.