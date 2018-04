in foto: La città di Sanremo

Il meteo sbagliato avrebbe fatto desistere molti turisti dal raggiungere Sanremo per il ponte del Primo maggio e il sindaco della località ligure non ci sta e minaccia di far pervenire un reclamo formale ai siti web che hanno diffuso previsioni del tempo errate. "Chiederò già domani agli uffici comunali di inoltrare un reclamo formale ai siti in questione e allo stesso tempo chiederò anche di valutare di possibilità di inserire sui nostri canali turistici web uno spazio meteo a cura di meteorologi locali, così da poter offrire al turista previsioni più accurate per quanto concerne il nostro territorio", ha spiegato il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri.

"Almeno due diversi siti venerdì nel giorno in cui le persone si apprestavano a organizzare il weekend e il ponte festivo, indicavano queste previsioni meteo per Sanremo: pioggia ieri, temporali oggi. Inutile dire che si è trattato di due previsioni meteo del tutto sbagliate, superficiali e dannose", ha sottolineato il primo cittadino, spiegando che queste previsioni errate avrebbero arrecato danno al comune di Sanremo, facendo cambiare idea e meta a molti turisti che invece avrebbero voluto passare un weekend al sole nella riviera ligure.

“Fortunatamente Sanremo già da ieri mattina si è riempita di turisti per questo ponte del primo maggio ma nulla mi vieta di pensare che tante altre persone abbiano rinunciato all’ultimo momento proprio per certe previsioni meteo nefaste. Non è la prima volta che accade, ma non è più tollerabile: viviamo di turismo e di un turismo spesso condizionato anche dalle previsioni meteo”, ha concluso il sindaco Bianchieri.