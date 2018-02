Dopo giorni di grande instabilità, con la pioggia che ha colpito in particolare le regioni meridionali, la prima domenica di febbraio certifica una sorta di "tregua armata". Sul Belpaese, infatti, avremo generali condizioni di bel tempo, salvo qualche eccezione sulla costa tirrenica, ma in un quadro di generale abbassamento delle temperature, che continuerà anche nei prossimi giorni, quando potrebbero anche verificarsi precipitazioni nevose a quote basse, in particolare al Nord.

Nel dettaglio, oggi avremo al Nord cielo sereno a eccezione della Liguria, con un leggero peggioramento nelle ore serali; le temperature resteranno piuttosto basse, con le massime comprese fra 6 e 10 gradi. Al Centro giornata di cielo sereno o poco nuvoloso, con nuvolosità in aumento nelle ore serali (che non dovrebbe comunque dar luogo a precipitazioni); temperature stabili, con le massime comprese fra 7 e 12 gradi. Al Sud qualche residuo piovasco nelle zone costiere, ma quadro generale in netto miglioramento; le temperature caleranno leggermente, con le massime che non supereranno i 12 gradi.

Nella giornata di domani avremo un leggero peggioramento al Nord, con qualche pioggia che colpirà in particolare la Lombardia e il Piemonte, ma soprattutto con nevicate a quote basse, determinate da un brusco abbassamento delle temperature, con le massime comprese fra 2 e 6 gradi. Al Centro giornata di cielo sereno o poco nuvoloso, ma con un ulteriore deciso calo delle temperature, che saranno comprese fra 7 e 11 gradi. Al Sud cielo soleggiato o poco nuvoloso pressoché ovunque, con le massime in calo, comprese fra 6 e 11 gradi.

Una tendenza che continuerà nei prossimi giorni, quando il Belpaese potrebbe essere raggiunto da una nuova perturbazione, in grado di determinare precipitazioni a carattere nevoso anche a quote relativamente basse.