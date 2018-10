Un intenso vortice perturbato sta interessando in questi giorni l'Italia. Dopo aver duramente colpito le regioni del Sud, in particolare la Calabria dove si contano i danni, e mentre ancora è in corso un’allerta della Protezione Civile anche in Puglia, nella giornata di sabato 6 ottobre il maltempo tenderà a spostarsi lentamente verso Nord. In particolare, secondo gli esperti del sito ilmeteo.it, oggi il centro di bassa pressione, posizionato inizialmente sulla Sardegna, si sposterà lentamente verso Nord con precipitazioni localmente di moderata intensità che bagneranno il Centro e il Nord-Est. Piogge meno forti potranno bagnare anche il Nord-Ovest mentre al Sud saranno ancora presenti i temporali, in particolare sui settori ionici e sulla Puglia, ma anche in Campania. L'attenzione sarà massima sulle regioni centrali tirreniche: sulla Toscana e sul Lazio si potranno verificare locali nubifragi che potranno colpire anche Roma e Firenze. A Roma gli esperti meteo prevedono fino a 60 litri d'acqua per metro quadro in 24 ore, un dato da non sottovalutare. Sulle regioni adriatiche, piogge e temporali localmente intensi, innescati da forti venti di Scirocco interesseranno le Marche, la Romagna e poi saliranno verso il Veneto e il Friuli Venezia Giulia.

Le previsioni per domenica – La situazione non migliorerà di molto domani, domenica 7 ottobre. Secondo i meteorologi la giornata sarà infatti caratterizzata da precipitazioni diffuse e localmente anche intense sulle regioni centrali peninsulari, mentre piogge più a macchia di leopardo interesseranno Campania, Basilicata e Puglia e anche il Nord. Sul resto del territorio nazionale, infine, sarà tendenzialmente più asciutto, tuttavia sempre in un contesto di spiccata instabilità. Le temperature si manterranno sostanzialmente invariate. I valori termici risulteranno piuttosto frizzanti al mattino e la sera, più miti e gradevoli durante le ore centrali della giornata.