Dopo una fase di tempo stabile e una giornata di sole incontrastato in tutta Italia, con l'arrivo di una perturbazione atlantica che in queste ore si affaccia sull'Europa occidentale, l’alta pressione comincerà a cedere e già dalla giornata giovedì avremo le prione nuvole sul nord della Penisola che via via si intensificheranno portando a nuove piogge nel corso di venerdì. È questa la situazione meteo che attende gli italiani nelle prossime ore e nel fine settimana. In realtà si tratterà di una perturbazione passeggera che toccherà il particolare le regioni nord-occidentali e i minima parte le aree costiere delle regioni centrali tirreniche .

Le piogge piogge inizieranno a bagnare debolmente la Liguria, il Piemonte e la Lombardia già nella giornata di Giovedì 25, quando avremo nuvolosità diffusa al nord, in Toscana, Lazio, Campania e sud della Sicilia mentre le condizioni meteorologiche rimarranno più soleggiate nel resto del Paese. Nel corso del giorno poi avremo le prime piogge più intense su Piemonte orientale, Liguria, Lombardia occidentale e settentrionale e nordovest della Toscana, oltre a deboli nevicate sulle zone alpine oltre i 1200 metri. Le Temperature minime saranno però in rialzo al Centro-nord e in calo invece al Sud; le massime in diminuzione al Nord.

Per la giornata di venerdì le condizioni peggioreranno ancora al nord e le piogge aumenteranno d'intensità, soprattutto su Piemonte e Liguria. In mattinata avremo precipitazioni sparse su Nordovest e nevicate oltre gli 800-1200 metri sulle Alpi centro-occidentali. Nel corso della giornata le precipitazioni tenderanno ad intensificarsi con possibili temporali in Liguria e in estensione in toscana mentre le precipitazioni tenderanno a estendersi anche verso nord est , anche se con fenomeni meno intensi e più isolati. Situazione che però dovrebbero evolversi n meglio nella giornata di sabato quando le piogge diventeranno più deboli e in esaurimento.