Se quest’inizio di autunno è particolarmente caldo lo si deve all’alta pressione che ha investito il Belpaese. Tuttavia il bel tempo potrebbe già da oggi lasciar spazio alla perturbazione n°2 di ottobre che porterà ad un peggioramento, con molte piogge al Nordovest e sulla Sardegna. Già da venerdì comunque l’alta pressione tornerà a guadagnare terreno, favorendo un sensibile miglioramento anche nei settori occidentali della Penisola, seppur con un po’ di instabilità sulle Isole. Questo miglioramento getterà le basi per un weekend abbastanza soleggiato e mite. Le temperature, dunque, non subiranno grandi variazioni e in molte zone d’Italia rimarranno anche al di sopra delle medie stagionali.

Previsioni meteo per oggi 10 ottobre – Nuvolosità diffusa e locali piogge su Valle d’Aosta, Piemonte, Ponente Ligure, Sardegna; precipitazione dalla sera, anche su Lombardia occidentale, Levante Ligure e Toscana. Tempo instabile su regioni tirreniche ed estremo Sud, in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio sarà possibile qualche locale piovasco nei settori interni del Centro e tra Calabria e Sicilia. Il clima sarà mite, anche se le temperature massime subiranno un leggero calo specialmente al Nordovest.

Previsioni meteo per giovedì 11 ottobre – Molte nubi e precipitazioni diffuse al Nord-Ovest e Sardegna, con rovesci e temporali a tratti anche intensi, soprattutto in Piemonte e Liguria dove gli accumuli di pioggia potrebbero essere abbondanti. Alternanza tra sole e nuvolosità nel resto del Paese, con qualche piovasco solo sulle zone interne del centro. Temperature con poche variazioni.