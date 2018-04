Come ampiamente previsto dai meteorologi l'anticiclone europeo “Apollo” si sta gradualmente espandendo su gran parte della penisola, a partire dalle regioni settentrionali per poi scivolare verso quelle centrali e infine su quelle meridionali dove però farà più fatica in quanto questo settore continua a essere interessato da una circolazione più fresca in quota che porterà ancora instabilità. Come sottolineano gli esperti del sito ilmeteo.it, il cuore caldo dell'alta pressione pulserà maggiormente al Nord e in Toscana dove le temperature misureranno valori quasi estivi se non tipicamente estivi su alcune zone. Addirittura le valli alpine del Trentino Alto Adige raggiungeranno i 30 gradi, Trieste 28 gradi e Firenze 27 gradi. Ma anche nel resto delle regioni settentrionali nei prossimi giorni farà molto caldo. Fino a domenica, infatti, città come Milano, Torino e Bologna toccheranno facilmente i 25-26 gradi.

Weekend con il sole di Apollo, ma l’alta pressione non riuscirà a conquistare completamente il Sud – Sulle regioni centro-meridionali, invece, il termometro segnerà valori intorno ai 23 gradi a Roma, 24 a Napoli e Catanzaro, 22 a Bari. Temperature comunque abbastanza alte che resteranno tali almeno fino a domenica, quando invece è previsto un temporaneo calo termico su tutta la penisola. L’intero weekend, secondo quanto annunciano i meteorologi, sarà caratterizzato da bel tempo e sole più o meno ovunque, anche se soprattutto nella giornata di domenica potrebbero arrivare temporali improvvisi. In particolare l’attività temporalesca pomeridiana si accentuerà su tutto l'Appennino centro-meridionale a partire dal frusinate fino ai monti Nebrodi siciliani e in maniera più isolata e occasionale anche sulla Puglia centrale.