La pausa dal maltempo è stata breve: dopo qualche giorno caldo e con protagonista il sole, ecco che con settembre arriva sulla penisola una nuova perturbazione. L’anticiclone collassa prima del previsto e una nuova perturbazione proveniente dal Nord Europa fa il suo ingresso sul nostro Paese con tanti temporali e temperature in calo. Come precisano gli esperti del team ilmeteo.it, il primo weekend di settembre avrà decisamente un sapore autunnale. Oggi, sabato 1 settembre, sarà una giornata all'insegna di una forte instabilità, con temporali diffusi e localmente anche intensi al Nord-Est e sulla Lombardia orientale. Ci sarà anche il rischio di nubifragi, specie sulle coste emiliano romagnole; qualche pausa più asciutta sul Piemonte, sulla Lombardia occidentale e sulla Liguria. Inoltre precipitazioni interesseranno la Toscana, l’Umbria e le Marche, le coste abruzzesi e molisane, nonché le aree tra Lazio e Roma , Campania e Napoli. Sulle Alpi Lombarde, sullo Stelvio, sulle Dolomiti del Trentino Alto Adige e del Veneto addirittura a quota 1500-1600 metri, quindi poco sopra e attorno a Cortina d’Ampezzo, tornerà anche la neve.

Il tempo di domenica – Domenica 2 settembre la situazione meteorologica sarà molto simile a quella di oggi, col tempo che non accennerà a migliorare. Attesi rovesci piuttosto diffusi sulle regioni centro-settentrionali, ma con maggiori schiarite al Nord-Ovest. Bel tempo prevalente al Sud, ma non si escludono dei piovaschi sul Gargano e sulle aree interne della Campania. Gli esperti meteo spiegano poi che tra domani sera e lunedì potrebbe aggravarsi ulteriormente lo scenario meteorologico in concomitanza con la discesa dal mare del Nord di un nocciolo di aria ancor più fredda che valicherà le Alpi sia dalla Valle del Rodano sia dalla Porta della Bora. Per quanto riguarda le temperature, si registra un sensibile calo, con valori in picchiata anche di 10 gradi, che si porteranno sotto la media del periodo un po' su tutto il nostro Paese.