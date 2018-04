La perturbazione che nel weekend ha fatto storcere il naso ai tanti che avevano prospettato un altro fine settimana in stile estivo oggi si allontana dal nostro Paese, ma sarà seguita un peggioramento che si concretizzerà proprio nella giornata del Primo Maggio. Tutto ciò è dovuto all'avvicinarsi minaccioso di una bassa pressione che il giorno dopo si unirà ad una depressione tunisina creando un potente ciclone. Nella giornata della feste dei lavoratori assisteremo sin dal mattino sono previste piogge in Sardegna, che poi nella seconda parte del giorno si estenderanno gradualmente anche all'estremo Nord-Ovest e alle regioni centrali: sull'Italia infatti arriverà una nuova perturbazione (la n. 1 di maggio), che poi tra mercoledì e giovedì coinvolgerà gran parte dell’Italia. Oltre alle precipitazioni via via più diffuse, il peggioramento avrà la peculiarità di causare un drastico calo delle temperature. Si parla di quasi 10°C su Sardegna, Toscana, Lazio, Umbria con valori massimi che si assesteranno attorno ai 14-17°C di giorno, stessi valori per Lombardia, Piemonte e Liguria, mentre si supereranno i 20/23°C al Nordest e al Sud.

Previsioni meteo per martedì 1 maggio – Bel tempo all'estremo Sud. Nuvole sul resto d’Italia, con piogge sparse su regioni centrali, Romagna, Sardegna e, a carattere più isolato, anche su Alpi Occidentali, Liguria ed Emilia. Fenomeni localmente intensi in Sardegna. In serata qualche pioggia anche sulle pianure di Piemonte e Lombardia. Temperature massime in ulteriore calo al Centro-Nord e in Sardegna, clima ancora estivo al Sud e in Sicilia, con punte oltre 25 gradi

Previsioni da mercoledì 2 maggio– Tempo fortemente instabile sull'Italia con piogge e temporali frequenti, seppur alternati a qualche schiarita. In questi giorni assisteremo all’arrivo di un'area di bassa pressione che insisterà per qualche giorno sul nostro Paese, mantenendo condizioni di diffusa instabilità con locali episodi di maltempo, anche intenso. Non mancheranno comunque delle parentesi più asciutte, in particolare al Sud e lungo il versante adriatico.