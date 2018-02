Gli esperti meteo assicurano che nei prossimi giorni un nuovo vortice freddo porterà a tratti maltempo sulla penisola. Maggiormente coinvolte saranno le regioni del Centro-Sud, soprattutto tra domani e venerdì quando arriveranno piogge più diffuse e temporali. A bassa quota cadrà tornerà anche la neve, in particolare nevicherà al Centro, con fiocchi in genere dai 300-600m su Appennino centrale, oltre 700-1200m su quello meridionale. E, come si diceva, tornerà anche il freddo. Secondo i meteorologi è ormai certo l’arrivo di una ondata di gelo di notevole portata sull’Europa a partire dal prossimo weekend e almeno sino ai primi di marzo. L’aria in arrivo dalle steppe russe – spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it – non è altro che il "Burian", vento gelido siberiano. L'ingresso del Burian in Italia porta sempre condizioni di gelo su molte regioni, soprattutto quelle adriatiche e al Nord-Est, più esposte a questo vento. La possibile interazione con l'Atlantico potrebbe poi favorire l'arrivo di perturbazioni che porterebbero nevicate diffuse fino in pianura su molte regioni. Le prossime saranno dunque giornate di ghiaccio con basse temperature anche di giorno e nevicate fino in pianura.

Previsioni per giovedì e venerdì – Vediamo intanto nei dettagli le previsioni per i prossimi giorni: nel corso della serata di giovedì 22 febbraio le precipitazioni potrebbero assumere carattere nevoso fino a quote pianeggianti sull'Emilia centro-occidentale, e fino a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Forlì, Parma. Previste nevicate anche sul Cuneese, sul Trentino, sui rilievi del Veneto e del Friuli Venezia Giulia fino a valle. Venerdì 23 febbraio la neve potrà cadere diffusamente su tutta l'Emilia Romagna, sulla pianura centro-meridionale del Piemonte, su Pavese, Mantovano, Veronese e Vicentino. La bora soffierà impetuosa su tutte le regioni settentrionali.