Nel corso del terzo weekend del mese di marzo ben due fronti perturbati transiteranno sulle nostre regioni e, come spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it, si daranno staffetta nel danneggiare il tempo sul Paese in una primavera che fatica a decollare. Nel fine settimana la formazione di un ciclone mediterraneo farà peggiorare il tempo prima al Nord e poi al Centro e al Sud, soprattutto in Campania, con precipitazioni anche temporalesche su Toscana, Lazio, Sardegna e Campania. In particolare, il primo guasto meteorologico avverrà domani, sabato 17 marzo, con piogge diffuse al Centro-Nord, Calabria e nord Sicilia, e con temporali su queste due ultime regioni.

Il meteo di domenica – Il secondo guasto si attuerà nella giornata di domenica 18 marzo, quando arriveranno temporali dal mar Tirreno verso il basso Lazio e la Campania e infine la Sicilia. Il tempo sarà instabile più o meno ovunque. Una particolare attenzione va posta alla Campania e Calabria Tirreniche, colpite duramente dai temporali, e anche sull'Emilia Romagna, dove continuerà a piovere fino a notte. Domenica inoltre, come anticipato ampiamente dai meteorologi, lo spostamento della bassa pressione sul mare Adriatico favorirà l’arrivo di aria fredda da Nord-Est, il cosiddetto Burian bis, responsabile della diminuzione della quota neve su tutte le regioni. Entro la sera di domenica la neve cadrà fin sopra i 500 metri al Nord e dai 1000 metri al Centro. Al Sud invece, in particolare in Sicilia, i venti caldi di scirocco faranno schizzare le temperature fino a 28 gradi.

Burian bis farà abbassare le temperature – L'arrivo del Burian bis farà calare sensibilmente le temperature nel corso della prossima settimana. Da lunedì il termometro scenderà fino ad andare sotto la media del periodo di circa 10/12 gradi. Valori tipicamente invernali si misureranno sulle regioni più esposte ai venti gelidi, ossia il Nord-Est.