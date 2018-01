Dalle regioni settentrionali le piogge, nel corso della giornata di oggi 9 gennaio, si sposteranno anche verso il Centro: se al Nord nel corso del giorno assisteremo a una lenta attenuazione dei fenomeni, al Centro è invece atteso un sensibile peggioramento con temporali anche intensi. Nella notte poi la situazione migliorerà al Nord e la perturbazione continuerà a scivolare verso lo stivale. Nei dettagli, oggi avremo cielo da nuvoloso a coperto in gran parte della penisola, solo in Sardegna le schiarite saranno ampie e durature. Piove in Val d’Aosta, alto Piemonte, alta Lombardia, Triveneto, Romagna ed Emilia, ma entro sera la situazione migliorerà al Nord. Piove inoltre anche sul nord-ovest della Toscana, Umbria, Marche e Lazio. Le temperature sono in lieve calo al Nord, regioni tirreniche e Sardegna.

Temperature in diminuzione – Nella giornata di domani, poi, il maltempo coinvolgerà tutto il Meridione e la Sicilia con ancora il rischio di temporali. Al mattino residue precipitazioni su Abruzzo e Molise, nevose oltre 1300-1400 metri; nel pomeriggio tendenza a schiarite in Abruzzo e Sicilia centro-occidentale. Al Centro-Nord avremo nuvole sparse, con schiarite ampie su Alpi orientali, Marche, Umbria e Lazio. Tende a peggiorare di nuovo il tempo su Sardegna, Liguria centro-orientale e nordovest della Toscana. Lo Scirocco che nella giornata di oggi soffierà ancora moderato all’estremo Sud e in Sicilia, entro mercoledì verrà sostituito da venti più freschi di Maestrale che metteranno fine al caldo quasi primaverile che sta interessando parte del Centro-Sud. Nella seconda parte della settimana le temperature si dovrebbero mantenere su valori non lontani dalle medie stagionali, quindi è atteso un calo termico. E se per il Nord si profila una fase con tempo più stabile e soleggiato, tra giovedì e venerdì al Centro-Sud potrebbe transitare una nuova perturbazione.