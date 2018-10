Il maltempo che nelle ultime ore ha messo in ginocchio gran parte della Sardegna non lascerà presto l'Italia. Resta infatti alta l’allerta meteo, resistono piogge, temporali e c’è il rischio anche di possibili fenomeni estremi. In particolare nella giornata odierna, giovedì 11 ottobre, una perturbazione atlantica si avvicinerà all’Italia da ovest, ma come spiegano gli esperti del team ilmeteo.it, verrà frenata nel suo moto verso levante da un robusto campo di alta pressione presente sui Balcani che fungerà da muro: in questo modo la perturbazione si attarderà per molte ore sulle nostre regioni nord-occidentali – in particolare su Piemonte, Liguria e Sardegna – e successivamente su Lazio e Grossetano. Contemporaneamente si intensificherà un forte flusso meridionale di aria calda sospinta dai venti di scirocco che grazie all’evaporazione dal mare raccoglierà grandi quantità di acqua e giungerà stracolma di umidità sulla Liguria e sul Piemonte scaricandosi a ridosso dei rilievi sottoforma di pioggia incessante, sulla Sardegna orientale e sul Lazio. Complici le alte temperature, tutta la precipitazione sarà sottoforma di pioggia e pertanto i corsi d’acqua si gonfieranno rapidamente innescando un grave pericolo idrogeologico in Liguria, in particolare tra le province di Savona e Genova entro giovedì pomeriggio.

Caldo anomalo al Nord-Est e in parte del Sud – Considerate tali premesse, i meteorologi prevedono dunque un potenziale rischio alluvionale in diverse zone di Piemonte e Liguria. La Lombardia rimarrà ai margini del maltempo con un aumento della nuvolosità e piogge che coinvolgeranno soprattutto le aree più occidentali. Per quanto riguarda il resto della penisola, si prevede tempo discreto al Nord Est dove i cieli rimarranno poco o parzialmente nuvolosi con caldo anomalo per la stagione e temperature intorno ai 23 – 25 gradi. Soleggiato con temperature molto miti anche in Calabria, Basilicata e Puglia.