Le condizioni di instabilità che hanno interessato l'Italia negli ultimi giorni, con aria molto calda in prossimità del suolo e più fredda in quota che hanno favorito la formazione di temporali, continueranno almeno fino a venerdì. Piogge e schiarite si alterneranno soprattutto nelle aree montuose e nelle località marine meridionali e sulle isole maggiori. Intanto il caldo resterà intenso e le temperature oltre la norma soprattutto al Nord e in Toscana, dove il termometro potrebbe anche toccare i 35 gradi. La situazione meteorologica è destinata a cambiare radicalmente nel corso del weekend a causa dell’arrivo di un’intensa perturbazione nord atlantica, seguita da aria molto più fresca. Il suo passaggio, oltre a generare un calo termico in tutto il Paese, darà probabilmente origine ad una forte fase di maltempo soprattutto sulle regioni del Nord.

Per quanto riguarda la giornata di oggi al Sud e nelle isole persistono condizioni di variabilità sin dal mattino, con i primi locali temporali tra Calabria meridionale e Sicilia; nel pomeriggio il maltempo si estende a buona parte del meridione e sulla Sardegna. Al Centronord cielo in mattinata sereno o poco nuvoloso: da metà giornata sviluppo di acquazzoni o temporali isolati nel settore alpino e prealpino, sull’Appennino centrale e nelle zone interne adiacenti tra Toscana, Umbria e Lazio.

Situazione meteorologica sostanzialmente simile per la giornata di domani, giovedì 23 agosto, con locali rovesci o temporali in Sicilia. Nel pomeriggio piogge anche su Sardegna, Calabria, Basilicata, Golfo di Taranto, zone interne del Centro e aree montuose del Nord, ma con locali sconfinamenti fino in costa tra bassa Toscana e Lazio e sulla pianura piemontese. Per il resto tempo in prevalenza soleggiato e temperature stabili che potranno toccare i 34 gradi.