Dopo un lungo periodo di clima secco – e addirittura siccitoso – nelle regioni settentrionali torneranno pioggia e neve. Una perturbazione arriverà oggi, giovedì 17 gennaio, nelle regioni del nordest portando precipitazioni a tratti abbondanti e ribaltando una situazione meteorologica che in questa prima parte del 2019 ha visto le temperature più rigide concentrarsi al centrosud. Ebbene, grazie all'arrivo di una nuova perturbazione la situazione cambierà e il clima sarà nei prossimi giorni più rigido e di stampo invernale al Nord, con le temperature che si ristabiliranno sulle medie climatiche. Stando a quanto spiega Meteo.it, inoltre, il freddo sarà protagonista nel settentrione per tutta l'ultima decade di gennaio e intorno alla metà della prossima settimane potrebbe nevicare copiosamente anche a quote collinari.

Per stamani sono previste piogge sparse al Nord-Ovest tra Liguria e Lombardia, sul Nordest, sulle regioni centrali tirreniche e in Sicilia. Persisteranno ampie schiarite sul medio Adriatico, al Sud e in Sardegna. Dal pomeriggio al Nord, escluso l’estremo Nord-Ovest, piogge lungo il versante tirrenico fino alla Campania, qualche precipitazione isolata tra sud della Calabria e Sicilia. La neve cadrà sulle Alpi centro-orientali dagli 800-1000 metri.

Domani previste piogge sparse sulle Venezie, in Emilia Romagna, sulle Marche, sulle regioni centrali tirreniche e in Campania. Al Nord-Ovest le schiarite saranno piuttosto ampie. Nel pomeriggio le precipitazioni arriveranno anche in Abruzzo, mentre tenderanno ad attenuarsi sulle Venezie. Quota neve sull’Appennino intorno a 800-1000 metri sul settore settentrionale, 1200-1500 metri su quello centrale.