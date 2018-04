Pasqua e Pasquetta riservano una piacevole sorpresa per gli italiani dal punto di vista meteorologico. Per le giornate di domenica e lunedì infatti ci sarà una gradita pausa dal maltempo, ancora più apprezzata perché durerà solo lo spazio per farci godere le due giornate festive. Le previsioni meteo per l'inizio di aprile in effetti indicano un'Italia ancora alle prese con un tempo molto instabile,caratterizzato da ampie schiarite seguite repentinamente da nuove perturbazioni con relative piogge. Dopo le piogge dei giorni scorsi, le condizioni tenderanno a migliorare proprio nella giornata di Pasqua con i residue rovesci mattutini che tenderanno a esaurirsi nel corso della giornata, preludio a una pasquetta caratterizzata generalmente dal sole e da temperature primaverili, soprattutto al sud.

Per la mattinata di domenica dunque dovremo ancora fare i conti con i residui dell’ultima perturbazione di marzo che porterà instabilità e piogge sparse, soprattutto al Nord-Est e al Centro-Sud, ma che è destinata a esaurirsi nella seconda parte del giorno. Al Nord saranno possibili piogge o locali temporali a ridosso dei rilievi alpini e in Emilia Romagna; al Centro piovaschi su entroterra laziale, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise; Al Sud infine le nuvole tenderanno a concentrarsi soprattutto sull'Appennino centro-meridionale, in Puglia, Basilicata e alta Calabria con piogge sparse e locali temporali. Temperature in diminuzione nelle regioni adriatiche e al Sud. Perturbazioni però in via di esaurimento nel corso della giornata ovunque. Bel tempo e sole splendente fin dal mattino sulle isole maggiori e nelle altre regioni.

Per il lunedì di Pasquetta il meteo ci regalerà una giornata decisamente primaverile con sole predominante e tempo stabile su quasi tutta la Penisola e temperature allineate a quelle del periodo. Qualche velatura di passaggio e annuvolamento sono attesi solo su Liguria, basso Piemonte e parte delle regioni tirreniche, ma con pochissimi rischi di pioggia. Le Temperature invece saranno quasi invariate al Nord e in crescita al Centro-Sud e nelle Isole caratterizzate però da un'ampia escursione termica fra il primo mattino e il pomeriggio. Neanche il tempo di assaporare le prime giornate miti e soleggiate che un nuovo peggioramento meteo però è alle porte. Da Martedì 3 Aprile infatti una nuova incursione instabile è pronta a raggiungere il Belpaese con il cielo che inizierà a coprirsi gradualmente a partire dalle regioni di Nordovest per interessare poi tutto il centro nord.