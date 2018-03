Marzo si chiuderà con l’ennesima perturbazione, a conferma del fatto che questo mese è stato uno dei più “pazzi” degli ultimi anni a livello meteorologico. La ondata di maltempo prima toccherà il Centro-Nord e alla Sardegna poi, nella seconda parte di sabato, sarà la volta del Sud peninsulare. Oltre alle molte piogge, ai temporale e ai venti intensi, il peggioramento porterà anche un nuovo carico di neve sulle Alpi, inizialmente a quote elevate, ma in progressivo calo con l'arrivo di aria via via più fredda. Pasqua al Centrosud sarà caratterizzata da maltempo residuo, mentre la classica gira fuori porta di Pasquetta si farà grazie al sole che prevarrà in tutto il Paese. Le temperature saranno infatti quelle tipiche di inizio primavera, quindi nella norma.

Previsioni meteo per sabato. Domani, 31 marzo, il cielo sarà in prevalenza nuvoloso ovunque, salvo ampie schiarite all'estremo Sud e in Sicilia. Precipitazioni più probabili su regioni centro-settentrionali, Sardegna e, dal pomeriggio-sera, anche su Campania, Basilicata, nordovest della Calabria. Dalla sera tendenza a cessazione dei fenomeni nel Settentrione. Su Alpi e Prealpi quota neve in calo fin verso 1000-1300 m. Temperature: in ulteriore aumento su Puglia e settori ionici dove si potrebbero sfiorare i 25 gradi; in calo altrove, anche sensibile nelle Alpi, in Sardegna e nelle regioni tirreniche.

Venti da moderati a forti su mari e regioni centro-meridionali: in Sardegna le raffiche potrebbero addirittura superare i 100 km/h. Mari da molto mossi a molto agitati.

Previsioni per Pasqua, 1° aprile – Nuvoloso sui settori alpini e prealpini orientali, localmente anche la pianura del Triveneto, e con qualche occasionale piovasco sul Friuli Venezia Giulia. Nubi anche sulle coste di Campania e Calabria tirrenica e sulle regioni adriatiche, ma con precipitazioni più probabili sul basso Tirreno. Nel pomeriggio sereno a Nord, le isole maggiori, le regioni tirreniche centrali, l'Umbria e la Basilicata, più nubi invece saranno presenti sugli Appennini e ancora lungo le coste del basso Tirreno anche con qualche precipitazione residua. Previsti forti venti di ponente e maestrale con conseguenti mari agitati e mareggiate sulle coste esposte. Le temperature inizieranno a salire al Nord e a diminuire di qualche grado al Centro-Sud.

Previsioni per Pasquetta, 2 aprile – Il miglioramento toccherà tutte le regioni, ad eccezione di qualche annuvolamento più intenso e associato ad occasionali piovaschi sul Levante ligure e sull'alta Toscana. Sole sul resto dello Stivale con temperature in crescita con valori massimi che sfioreranno i 17/20 gradi. Venti in attenuazione con moto ondoso in diminuzione su tutti i bacini.