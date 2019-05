Chi pensava che l'inverno fosse ormai alle porte dovrà ricredersi. Le previsioni meteo dei prossimi giorni lo confermano: è in arrivo sull'Italia un flusso di aria gelida dalla Russia che porterà pioggia, grandine e anche neve a bassa quota soprattutto nel fine settimana, una vera e propria ondata di freddo, con conseguente calo delle temperature, come non si registrava da anni in questo periodo dell'anno. Ma procediamo con ordine. Il tempo comincerà ad essere poco stabile già da domani, giovedì 2 maggio: al Nord al mattino sarà soleggiato, ma peggiorerà dal pomeriggio sul Nord Ovest con rovesci e temporali, soprattutto sull'alto Triveneto. Stessa cosa al Centro, dove nel pomeriggio sono attese nubi soprattutto sulle zone interne.

Al Sud il tempo sarà tempo buono nel complesso, ma già da venerdì 3 maggio venti gelidi provenienti dall'Europa Centrale complicheranno la situazione, raggiungendo il culmine tra sabato 4 e domenica 5 maggio, quando prevarrano aria gelida e temporali, e tornerà anche la neve a bassa quota: basti pensare che sull'Appennino Emiliano fiocchi potranno cadere fino a 600/800m, 1000m sul settore umbro-marchigiano. Tra le regioni più a rischio pioggia ci sono Triveneto ed Emilia Romagna, nord Sicilia e quelle tirreniche. Un sospiro di sollievo si potrà tirare solo a partire da martedì 7 maggio, quando il clima diventerà più mite e consono alla stagione in corso.