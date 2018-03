La dodicesima perturbazione di marzo è coincisa proprio con la vigilia del giorno di Pasqua. Oggi dunque ci sarà maltempo un po' dappertutto: in queste ore la pioggia sta toccando molte zone del Centro-Nord, poi, nella seconda parte della giornata, arriverà anche nelle regioni meridionali. Le precipitazioni saranno a tratti anche intense, con frequenti temporali, e soffieranno forti venti. Nevicherà ancora sulle Alpi, ma la neve farà la sua comparsa anche sull'Appennino settentrionale. Ma nella notte già si potrà assistere ad un miglioramento: un bella notizia in vista di Pasqua e Pasquetta, col tempo complessivamente buono, pochissime piogge e temperature tipiche di inizio primavera.

Previsioni meteo per la domenica di Pasqua. Per il 1° Aprile il cielo sarà prevalentemente soleggiato al Nord, su Toscana, Sardegna e Sicilia, dal pomeriggio anche in Umbria e lungo le coste del Lazio e dell’alta Campania. Nel resto del Paese, qualche nuvola e residue condizioni di instabilità: in particolare nelle zone interne tra il Lazio, l’Abruzzo, il Molise saranno possibili piogge, con neve sull'Appennino oltre i 1.400-1.500 metri. Al Sud peninsulare piogge residue al mattino tra bassa Campania, Basilicata e alta Calabria tirrenica; nel pomeriggio locali brevi rovesci e occasionali temporali tra l’Appennino campano-lucano e la Puglia. Ma la serata sarà contraddistinta da un miglioramento che riguarderà ogni area dello Stivale.

Temperature minime in diminuzione ovunque, massime in sensibile calo su Abruzzo, Molise, regioni meridionali e Sicilia, in rialzo nel resto del Paese. In generale registreremo valori prossimi alla norma. Venti in generale attenuazione, ma ancora moderati o forti al Sud e nelle Isole, dai quadranti occidentali, con raffiche fino a 60-70 km/h; locali episodi di Föhn al Nord-Ovest.

Pasquetta invece sarà a tutto sole – Lunedì dell'Angelo, l‘alta pressione dovrebbe restituire una certa stabilità e un cielo in prevalenza soleggiato su tutta Italia. Non mancherà comunque qualche nube in particolare su Liguria, alta Toscana, a tratti tirreniche ed entro fine giornata su Alpi, Prealpi e alte pianure del Nord. Le temperature diurne saranno gradevoli, mentre nottetempo e al primo mattino farà ancora piuttosto freddo, con gelate in montagna e valori minimi anche sotto i 5 gradi sulle pianure del Centro Nord.