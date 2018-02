Torna il maltempo sulla penisola. Nel corso della seconda settimana di febbraio e in particolare nella giornata di oggi, lunedì 5, una perturbazione atlantica giungerà sulle nostre regioni a partire da ovest portando condizioni di maltempo e precipitazioni nevose fino a quote relativamente basse al Nord. Prime precipitazioni si stanno già verificando sulla Liguria e sono attesi fenomeni diffusi e nevicate fino in pianura in tutto il Piemonte. In particolare a Torino, gli esperti meteo si aspettano dai 5 ai 12 cm di neve fresca nel corso della giornata. Piogge anche sulle coste delle regioni tirreniche, poi sulla Sicilia e Sardegna. Tra oggi e mercoledì la perturbazione muoverà verso levante e l'aria fredda al suo seguito innescherà un vortice italico mediterraneo con condizioni di maltempo generale, forte sull'Emilia e al Centro-Sud entro mercoledì, dove sono attesi dei temporali. Sulle regioni settentrionali il concomitante ingresso di aria gelida sarà responsabile da mercoledì mattina di nevicate copiose sull'Emilia e in particolare fino a Bologna. Martedì 6 febbraio è atteso un peggioramento diffuso su tutto il Centro e poi al Nord con precipitazioni diffuse, nevose al Nord a quote collinari, al Centro dai i 900/1200 m. Possibili fiocchi anche nei quartieri freddi di Genova e Savona e intensi fenomeni interesseranno il Lazio.

Verso la fine della settimana graduale miglioramento – Mercoledì 7 febbraio ancora maltempo al Nord con nevicate possibili fino in pianura, soprattutto sulla Romagna. Piogge diffuse su Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna e Campania. Tra giovedì e venerdì è atteso un graduale miglioramento sulle regioni settentrionali, a esclusione dei settori alpini e della Liguria, mentre venerdì 9 febbraio il tempo peggiora diffusamente sulla Sicilia. Stando alle attuali previsioni, nel corso del prossimo weekend dovremmo assistere a un generale miglioramento del tempo, con più sole, anche se permangono condizioni di spiccata instabilità sulle isole maggiori e al Sud peninsulare. Per quanto riguarda le temperature, sono sotto la media del periodo di 4-6 gradi.