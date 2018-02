Dopo settimane di bel tempo in quasi tutta Italia, e dopo i "giorni della merla" più caldi degli ultimi anni, arriva finalmente la neve: il maltempo che in queste ore sta attraversando l'Italia ha portato i primi fiocchi sul versante nord-orientale del paese. Particolarmente intense le precipitazioni nevose in Emilia Romagna, dove sta nevicando anche in pianura, a Modena, Bologna e Reggio Emilia. Ma le precipitazioni nevose interessano anche la Toscana, il basso Veneto e in minima parte il Friuli. La quota neve si sta sensibilmente abbassando anche in Toscana, con un ingresso di aria fredda che ha fatto imbiancare anche i paesi in collina. In particolare sui settori toscani centrali nevica fino a 250-300 metri, specie sul Chianti. Nelle prossime ore non sono escluse nevicate fino a 200 metri anche sull'aretino con fiocchi ad Arezzo città.

Nel frattempo però la perturbazione sta colpendo anche Umbria, Marche, Lazio e Campania; in queste regioni si segnalano piogge e temporali anche accompagnati da intense grandinate. Locali precipitazioni hanno interessato anche le Isole Maggiori, anche se in misura minore; poco o nulla invece sulle regioni di Sudest e in generale al Nordovest, attualmente ai margini dell'azione ciclonica. Da segnalare anche i forti venti e i locali disagi, con raffiche che hanno raggiunto i 70-80 chilometri orari se non superiori tra Sardegna e Sicilia con mareggiate; venti forti anche in Appenino.

Il vortice di maltempo evolverà progressivamente verso l'Adriatico e i Balcani. Ancora piogge sul Nordest con neve in collina o in pianura sull'Emilia Romagna, soprattutto tra le province di Modena, Bologna e Rimini. Fiocchi a tratti in pianura non esclusi anche sul Veneto. Tempo instabile al Centro con piogge e rovesci sparsi, localmente a sfondo temporalesco, con neve in calo fin verso i 300-500 metri in giornata tra Toscana, Umbria e Marche; entro sera i primi fiocchi dell'anno potrebbero cadere anche in pianura sul Montefeltro e fin sulla costa pesarese. Neve in calo sin verso i 400-700m anche tra Lazio e Abruzzo in serata. Per quanto riguarda il meridione piogge sparse sono attese specie tra Campania e Calabria, anche in Sicilia; fenomeni più scarsi sul basso versante adriatico.